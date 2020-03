Empresário assume: «Florentino não saiu porque o Benfica não quis»

O empresário Bruno Carvalho Santos assumiu este domingo, em declarações ao CalcioMercato, que o médio Florentino Luís esteve efetivamente na agenda do AC Milan no último mercado de transferência e que apenas não saiu porque essa foi a decisão do Benfica. Em declarações ao portal italiano, o CEO da Team of Future aproveitou para elogiar o seu jogador e assegurou que este está pronto para dar o salto."O Florentino é um dos melhores 6 do Mundo. Não são apenas palavras minhas, pois ele já o mostrou em campo várias vezes. Já superou recordes na posição mesmo com a sua idade, sempre se destacou nas seleções jovens portuguesas e foi decisivo no Benfica. Por exemplo, bateu o recorde de bolas recuperadas num jogo de Liga Europa e nas Ligas europeias. Mesmo que ultimamente não tenha tido continuidade, é um jogador pronto para jogar numa equipa de topo, como já demonstrou", declarou.Relativamente à proposta do Milan, Bruno Carvalho Santos confirma-a e explica por que não deu certo. "Porque foi essa a decisão de mercado do Benfica e nós respeitamos. O Benfica acredita nele, algo que é evidente nos 120 milhões de euros da sua cláusula. É parte do projeto do clube", explicou.Quanto ao mercado de verão, o empresário assume que está tudo em aberto. "Com a questão do coronavírus ninguém sabe bem o que acontecerá no próximo mercado. Vamos deixar tudo em aberto, até porque provavelmente haverá mais espaço para empréstimos e trocas de jogadores"