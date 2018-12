Empresário de Corchia "surpreendido" com a pouca utilização do lateral

O empresário de Sébastien Corchia diz-se "surpreendido" pelo facto de o lateral-direito francês não ser titular na defesa do Benfica. Em declarações ao portal espanhol 'Estadio deportivo', Mikkel Beck lembrou o facto de Corchia ser internacional francês e estranhou os motivos para o jogador, de 28 anos, não atuar com regularidade."Como empresário dele, reconheço que estou muito surpreendido com o facto de não ser titular habitual. Se o extraordinário nível do Corchia e a qualidade que tem levaram-no a ser chamado à seleção campeã do Mundo, pergunto-me por que motivo, de repente, o Benfica não precisa dele. Mas no futebol, como sempre, tudo depende do treinador. Posso apenas dizer que é surpreendente para mim, até porque os resultados do Benfica também não têm sido espectaculares esta temporada", atirou o representante do jogador.Corchia, recorde-se, está na Luz por empréstimo do Sevilha e esta temporada atuou apenas em duas partidas, ambas a contar para a Taça de Portugal (Sertanense e Arouca). Sobre as notícias que dão conta de um possível regresso ao Sevilha já em janeiro, Beck assegurou que o jogador está apenas concentrado no Benfica.