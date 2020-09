Empresário de Everton assume "tristeza" do jogador por falhar o "sonho chamado Champions"

O empresário de Everton, Márcio Cruz, garantiu que fala com o jogador todos os dias e explicou que este está "bastante feliz" mas também "surpreendido com a estrutura muito grande do Benfica", dando conta de que a "a língua portuguesa ajuda bastante na adaptação, tal como o clima".





O representante do novo camisola 7 das águias sublinhou que foi apanhado de surpresa com a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões, algo que deixou Cebolinha triste. "Conversámos depois do jogo, assim que saiu, ainda no autocarro. Ele ficou bastante sentido. Na verdade, ficou triste com a eliminação da Champions. É um sonho para um jogador latino jogar uma Champions. Para nós foi uma surpresa. O Benfica esteve bem no jogo e não merecia aquele resultado. Era um jogo de uma mão só. Ficou muito chateado e triste mas o futebol é assim. Há que meter a bola para a frente e trabalhar, lutando por títulos", reiterou em declarações à Antena 1, vincando também aa felicidade por ter visto Everton chamado à seleção brasileira novamente: "É fruto do trabalho dele nos últimos dois anos. O Everton tem vindo a manter uma regularidade muito boa, seja pelo Grémio ou pela seleção brasileira. É mais do que justa esta convocatória".Márcio Cruz adiantou que "a tendência de Everton será crescer no futebol português e dar muitas alegrias ao Benfica" e que não é hora de pensar em sair para outro grande clube europeu. "Cabe-lhe dedicar-se ao Benfica e trabalhar. Se acontecer, acontecerá naturalmente. Não sei falar sobre valores. Depende do que ele mostrar e trabalhar. Será um ponto de interrogação. Ele terá de trabalhar e, futuramente, se tiver de sair daqui por um ou dois anos... Não é possível agora colocar um preço ou data para a transferência", vincou o agente.Recorde-se que Everton assinou pelo Benfica até junho de 2025 e está blindado por uma cláusula de 150 milhões de euros. Custou 20 milhões aos cofres encarnados.