Empresário de Guga diz que lateral analisará proposta do Benfica

João Maia, assessor de Guga, garante que neste momento não há qualquer proposta oficial pelo lateral do Atlético Mineiro, mas se esta surgir, será analisada por todas as partes.

"Jorge Jesus queria-o no Flamengo e ele quase saiu do At. Mineiro recentemente para ir para a Europa. O que ele diz sempre é que, se for bom para ele, para o Atlético Mineiro e para o clube interessado, a coisa pode acontecer. Neste momento, não há qualquer tipo de proposta oficial e é difícil dizer o que o Guga quer. Quer o Atlético, mas se chegar uma coisa boa para toda a gente é algo a analisar", vinca, em declarações à Antena 1.

Maia explica também que Guga "é um jogador de que Jesus gosta" e que o Benfica pode aproveitar a conjuntura financeira no Brasil para o contratar. "Todos os clubes brasileiros estão a passar por um momento complicado a nível financeiro. Qualquer venda seria bem-vinda para eles", vinca o assessor do lateral brasileiro.