Empresário de Krovinovic e a saída para o WBA: «Negociar com o Benfica não é assim tão fácil»

Tal comoavançara, Krovinovic vai representar o West Bromwich na próxima temporada, a título de empréstimo por parte do Benfica, uma tentativa de "recuperar a confiança perdida", segundo o empresário António Araújo afirmou esta terça-feira à Antena 1."Ele está muito feliz porque, como se costuma dizer, está na porta de acesso à Premier League. Vai jogar no Championship num clube com história e com um treinador croata [Bilic] muito experiente e que foi muito importante para ele ir. Não foi algo muito fácil. Negociar com o Benfica não é assim tão fácil como se possa parecer. Se tudo correr dentro do que se prevê, o Krovinovic poderá dentro de um ano ficar nesse clube ou despertar o interesse de grandes clubes de Inglaterra", afirmou Araújo, sublinhando: "O que ele quer é jogar e voltar a ser feliz".E prosseguiu: "Estamos a falar de um jovem jogador que tem uma ambição que é poder representar a seleção do seu país ao mais alto nível. Sabe se estiver num bom momento, numa boa campanha, está mais perto de o conseguir fazer. Demonstrou o porquê do Benfica o ter contratado ao Rio Ave. Se Deus quiser, vai impor-se. Reuniu um carinho muito grande em torno da massa adepta. Quando ficou pronto para ser aposta, o treinador de então foi para outro desafio e o novo treinador mudou o sistema e o jogador foi perdendo o seu espaço. A vida é assim. Não considero ser um passo atrás: a vida é assim e o futebol é isto. Surpreendido por Krovinovic perder espaço? Não, é futebol. Qual é o jogador que gosta de ser eterno suplente?".Questionado sobre se Krovinovic pensa regressar ao Benfica, António Araújo deixou a resposta em aberto: "o futuro a Deus pertence e amanhã é outro dia".O médio sabia que não entrava nas contas de Bruno Lage e desde o final da época transata que andava à procura de nova equipa, com o objetivo de poder atuar com maior regularidade. Houve vários emblemas a apresentar propostas pelo jogador, mas acabou por ser a formação que milita no segundo escalão do futebol inglês a ganhar esta corrida.Os responsáveis benfiquistas vêm resolvido mais um dossiê e garantem já um encaixe de 300 mil libras, o equivalente a 335 mil euros. Este valor pode duplicar se a equipa liderada por Slaven Bilic - treinador determinante no processo - subir à Premier League.Além disto, sabe Record, que o West Bromwich terá de pagar 110 ml euros, na eventualidade do médio de 23 anos não efetuar metade dos jogos.Krovinovic ainda se apresentou aos trabalhos nesta segunda-feira, mas seguirá em breve viagem para Inglaterra, para oficializar esta mudança.