Empresário de Lema confirma interesse de grandes argentinos

Sem espaço no Benfica, o empresário de Cristián Lema já deixou a entender que o seu jogador não pretende seguir ao serviço das águias e, ao que parece, interessados não lhe faltam. Em declarações à imprensa chilena, Francisco Hernández confirmou o interesse da Universidad de Chile e adiantou ainda que há várias equipas argentinas na corrida pelo defesa de 28 anos."O interesse existe de ambas as partes, mas não posso falar muito sobre as negociações. Ainda assim, La U é um clube grande está com a intenção de alcançar algo importante", começou por declarar o empresário, ao jornal 'El Gráfico Chile'.Na mesma conversa, Hernández confirma que há outras equipas interessadas no antigo jogador do Belgrano, que chegou à Luz a custo zero no início da temporada."Parece que não há centrais, pois recebi chamadas de muitas equipas, mesmo que não tenha sido para algo concreto. Há interesse do Boca, mas há muitos interessados e ele tem opções de todos os lados. Falta apenas definir-se e chegar à equipa que melhor o faça. Sei de três ou quatro equipas, dois dos grandes da Argentina, que o querem já. Creio que o mais importante acaba por ser o contrato que tem em Portugal, porque sei que o querem vender. Mas tudo se verá com tempo", declarou o agente.