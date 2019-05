Empresário de Mário Rui garante: «Ele tem o sonho de regressar ao Benfica»

O empresário de Mário Rui contou à TSF que o internacional português do Nápoles vê com bons olhos a hipótese de regressar ao Benfica. Mario Giuffredi adianta que não há contactos com os encarnados, mas não fecha a porta a negociações."Neste momento não há contactos. Mas a ideia de regressar ao Benfica, uma equipa de primeiro nível, agrada muito ao jogador. Se durante o defeso houver alguma aproximação, o Mário Rui ficaria muito contente e disponível para regressar ao Benfica", disse à TSF o empresário italiano."Nos últimos dois anos jogou muito e fez dois campeonatos importantes. Ficou duas vezes em segundo na Serie A, jogou a Champions e há diversos clubes interessados, em Itália e no estrangeiro, mas sobretudo em Itália. No entanto, ele tem o sonho de regressar ao Benfica", acrescentou.A TSF falou também com João Alves, treinador que trabalhou com Mário Rui no Benfica. "Ofensivamente é muito bom, com muita raça, é um jogador reguila (no bom sentido), descomplexado. O Mário Rui não é muito alto, mas compensa isso com uma raça tremenda, e com um pé esquerdo maravilhoso. É um grande jogador", analisou o técnico."Tem feito a carreira dele a pulso: quando chegou a sénior foi dispensado pelo Benfica, embora os relatórios indicassem que tinha valor para poder vir a singrar. A carreira dele passou por outros lados e acabou por chegar à Seleção e tem feito um percurso brilhante. Neste momento é um jogador completo, a atacar e a defender é muito equilibrado", garantiu.Mário Rui, recorde-se, foi convocado por Fernando Santos para a final-four da Liga das Nações.