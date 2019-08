Empresário de Olsen arrasa Roma e elogia Benfica: «Seria um bom clube para jogar»

Agastado com a postura da Roma neste mercado de transferências, o empresário do guarda-redes Robin Olsen saiu a público esta quinta-feira para atacar duramente a formação italiana, considerando que os dirigentes romanos foram os responsáveis pela falta de acordo nas várias tentativas de transferência que foram feitas neste defeso. Umas declarações bombásticas, prestadas ao jornal sueco 'SportBladet', que surgem na sequência do anúncio de Gerónimo Rulli no Montpellier, um clube com o qual o próprio Olsen negociava.Ora, segundo rumores lançados em Itália, esse negócio terá fracassado pelas exigências do empresário de Olsen, algo que o próprio negou de forma muito clara. "Primeiro de tudo, nunca me reuni com eles. Não fui aos seus escritórios ou encontrei-me com alguém do clube. Não discuti quaisquer questões salariais ou compensações. A Roma tratou de tudo com os seus próprios agentes, mas depois arruinaram o negócio porque pediam demasiado de comissões para esses mesmos empresários. Infelizmente é assim que funciona em Itália... A única coisa que disse à Roma era que, se o Olsen saísse, não poderia perder um cêntimo de salário", explicou Hasan Cetinkaya, numa entrevista na qual considerou que a saída de Eusebio Di Francesco - e consequente entrada de Paulo Fonseca - afetou imenso o seu jogador.Mas, então, por que razão a informação sobre as exigências do empresário foi lançada? Cetinkaya não tem dúvidas. "Porque a Roma sabotou o negócio e a direção tinha medo de assumir que o fez. Estão a tentar encontrar um bode expiatório", admitiu o agente do jogador, que nas mesmas declarações negou também que o seu jogador tenha recusado o Benfica.Aliás, segundo o próprio, o clube da Luz até agrada ao sueco... "Uma vez mais, uma data de mentiras. Não. O Robin não disse 'não' ao Benfica. Seria um bom clube pelo qual ele poderia jogar", considerou.