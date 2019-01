Empresário de Paulo Fonseca nega contactos com o Benfica

Marco Abreu, empresário de Paulo Fonseca, negou esta quinta-feira qualquer contacto com o Benfica no sentido de o atual técnico do Shakhtar Donetsk suceder a Rui Vitória no comando do Benfica.

"Ao contrário do que tem sido noticiado, nem eu, na qualidade de seu agente, nem o Paulo Fonseca, fomos contatados pelo Benfica. O Benfica é um grande clube português e europeu e merece todo o respeito. Neste momento o Paulo tem contrato com o Shakhtar Donetsk por mais 18 meses e está focado nos objectivos do clube", assegurou o agente do treinador do líder da liga ucraniana. Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, havia negado contactos com qualquer treinador , revelando que o processo apenas se iniciará na segunda-feira.