Empresário de Pedrinho: «20 milhões é pouco, se jogasse no Flamengo seria vendido por 80»

Will Dantas, empresário de Pedrinho, considera que, mesmo que o médio do Corinthians seja vendido ao Benfica por 20 milhões de euros, até será mal vendido.





"Pelo que vejo por aí, e vocês vão constatar em um ou dois anos, 20 milhões de euros é muito pouco. Se eu tivesse a caneta e pudesse definir o valor, não venderia por menos de 100. Se o Pedrinho jogasse no Flamengo seria vendido por 50, 60, 80 milhões. Isso pelo mediatismo que vejo, mas não estou a criticar ninguém", disse, ao ESPN Brasil.Will Dantas garante que, mesmo que o negócio com o Benfica seja concretizado ainda hoje, Pedrinho ficará sempre no Corinthians pelo menos até junho."Independentemente de ser vendido ou não, ele fica até ao meio do ano, isso é uma certeza. Ele pode até ser vendido agora, não sei o que vai acontecer, mas, se for vendido, ele só sai no meio do ano", assegurou.O empresário do médio de 21 anos espera que o negócio se concretize porque acredita que o Benfica é o melhor que pode acontecer a Pedrinho."Acho que o futebol português seria ótimo para a sua adaptação. Dei prioridade a isso. Ele tem que ir degrau a degrau. Não adianta ir direto para o Barcelona para não jogar. Olhem o caso do Paquetá, no Milan. Tem que se dar tempo ao garoto, mas o futebol, infelizmente, não é assim", finalizou.