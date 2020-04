Empresário de Pedrinho apontou o dedo a Jesus: «Falar até um papagaio o faz»

Will Dantas voltou a comentar as declarações de Jorge Jesus sobre Pedrinho. O treinador do Flamengo e antigo técnico das águias referiu no Brasil que, para a posição do futuro reforço do Benfica, "há vários melhores do que ele".





O empresário do criativo brasileiro, ex-Corinthians, satirizou o técnico. "Deixem falar que o menino vai provar o que vale em campo e muita gente vai engolir a língua. Não adianta estar com blá, blá, blá. Falar até um papagaio o faz. E quem gosta de conversa são os psicólogos", vincou em declarações proferidas num vídeo nas rede sociais do próprio agente. "Há quem diga que os jogadores têm de se adaptar quando chegam à Europa. É só esperarem um ano ou ano e meio para ele mostrar quem é. Disse ao presidente do Benfica para lhe dar seis meses. Daqui por dois ou três anos vão ver o que ele fará na Europa", prometeu Will Dantas.Recorde-se que Pedrinho vai custar 20 milhões de euros aos cofres dos encarnados. Em 2019, última temporada que completou no Brasil, o atacante canarinho apontou sete golos em 57 presenças oficiais.