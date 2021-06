Empresário de Pedrinho arrasa Jorge Jesus: «Num jogo entrou a 20 segundos do final»

Confirmada a saída de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk, Will Dantas, empresário do médio brasileiro que o Benfica contratou na última temporada ao Corinthians, arrasou o Benfica e Jorge Jesus nas redes sociais pela pouca utilização do jogador.





Num vídeo publicado esta segunda-feira na sua página oficial do Instagram, Will Dantas elogia ainda as qualidades técnicas de Pedrinho, mostrando alguns dos seus melhores momentos com a camisola das águias."Enquanto uns fazem bluff, outros vendem! Alguns lances dos poucos minutos em que Pedrinho esteve em campo. Só para constar, as poucas partidas em que o colocaram a titular tiraram-no logo no início do segundo tempo, noutras entrou quando faltavam apenas cinco ou 10 minutos para terminar o jogo. Pasmem-se, [num jogo] entrou a 20 segundos do final. Não acrediem em 'Estatísticas", atirou.