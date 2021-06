«Pedrinho sai triste»: empresário diz que negócio com o Shakhtar "está praticamente fechado"

Will Dantas, empresário de Pedrinho, confirmou em declarações à Antena 1 que o médio ofensivo brasileiro está mesmo a caminho do Shakhtar Donetsk. O agente explica ainda que o jogador esrtá triste por não ter tido a oportunidade de jogar mais com a camisola do Benfica.





"É verdade, está praticamente fechado. Tínhamos outras propostas, que analisámos, mas já chegámos a um denominador comum com o Shakhtar. Acredito que esteja bem encaminhado", começou por explicar.Pedrinho quer jogar mais. "Um jogador gosta de jogar, o treinador do Shakhtar adora-o. Não era bem o que eu queria. Queria que ele tivesse jogado mais, que os adeptos tivessem comprovado aquilo que eu sempre disse dele, mas infelizmente, devido à pandemia, não pôde ser assim. Infelizmente por um lado e felizmente por outro, quem vai vai ver o Pedrinho daqui para a frente serão os adeptos do Shakhtar", acrescentou Will Dantas.O agente conta depois qual é o estado de espírito do brasileiro. "Ele sai um pouco dececionado e triste por não ter demonstrado o que sabe, mas só temos de agradecer ao presidente Luís Filipe Vieira, que é uma pessoa muito profissional e muito clara. Também fico triste, mas a vida segue."Sobre os contornos do negócio, o empresário explica que Pedrinho "sai em definitivo". "Não posso falar sobre valores, não tenho autorização. Se se concretizar, o Benfica poderá falar sobre isso. Acredito que tudo possa estar resolvido dentro de pouco tempo."A finalizar falou em "empecilhos". "Nesta vida nada se esconde. Estou chateado e triste com esta situação, porque o que tínhamos em mente era que ele jogasse bem, que demonstrasse o seu potencial, mas na vida nem sempre é como queremos, há empecilhos pelo meio..."