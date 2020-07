Empresário de Pedrinho 'festeja' chegada de Jesus: «Vai crescer muito com ele»

Depois da tempestade criada pela troca de declarações fortes em abril, por altura da transferência de Pedrinho para o Benfica, o empresário Will Dantas parece ter claramente virado a página e agora, um dia depois da oficialização de Jorge Jesus como novo técnico das águias, é com um discurso totalmente distinto que fala do treinador luso. Aliás, esta é já a segunda vez que o agente fala de JJ de forma elogiosa, já que na semana passada também o havia feito, na altura até dizendo que gostaria que o então treinador do Flamengo orientasse Pedrinho no clube da Luz.





"Na realidade, acho que ele não conseguiu expressar aquilo que queria dizer. Até falei com o Bruno [Macedo, empresário de Jorge Jesus] na altura. O que ele quis dizer é que havia jogadores mais prontos no imediato do que o Pedrinho. E ele tem razão no que quis dizer. Mas tenho a certeza de que o Pedrinho vai crescer muito com ele. Vai render demais", atirou Dantas, em declarações ao Globoesporte.Na mesma conversa, o empresário até já imagina Pedrinho a brilhar. "Estava a torcer muito para que fosse ele, especialmente pelo estilo de jogo. Imagina o Pedrinho a toda hora na cara do golo... Ao longo da carreira o Pedrinho praticamente só teve um treinador, que foi o Carille. Todos falavam imenso. Na altura o Carille disse que nunca havia visto o Pedrinho jogar pelo meio. Aí ele foi para a a seleção olímpica, foi colocado no meio e arrasou", lembrou o empresário.Recorde-se que a situação de Pedrinho tem dado bastante que falar, especialmente devido ao facto de as águias terem adiado sucessivamente o pagamento da primeira parcela dos 20 milhões de euros acordados como valor de compra em março. Com o clube da Luz, refira-se, o médio tem vínculo até 2025.