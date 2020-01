Empresário de Pedrinho: «Proposta do Benfica foi muito ridícula»

Will Dantas, empresário de Pedrinho, médio de 21 anos do Corinthians que é pretendido pelo Benfica, considerou esta quinta-feira "ridícula" a proposta que foi feita nas últimas horas ao clube brasileiro pelos encarnados.





"A proposta foi a seguinte: 15 milhões de euros mais o passe do [Yony] González, que está avaliado mais ou menos nos 5 milhões de euros. Mas o Andrés nem quis sequer conversar. Nem houve conversa nem acordo. Acho que está certíssimo, porque se essa proposta chegou mesmo não deveria sequer sentar na cadeira para conversar. A proposta foi muito ridícula.", garantiu Will Dantas, à Fox Sports Brasil.Já em entrevista ao Esporte Interativo, o empresário de Pedrinho revelou que, a confirmar-se o negócio com o Benfica, pretende que o médio "fique no Corinthians até junho para poder jogar na primeira fase da Taça Libertadores".Will Dantas revelou ainda que para esta tarde está reservada nova reunião entre o Benfica e o Corinthians.