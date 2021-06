Empresário de Pedrinho volta a visar Jesus: «É um treinador mediano e não foi ícone em lado algum»

Pedrinho já não é jogador do Benfica, mas a passagem do canarinho pela Luz continua a dar que falar. Em entrevista à Rádio Renascença, Will Dantas, empresário do médio, voltou a culpar Jorge Jesus pela passagem fugaz do jogador brasileiro pelos encarnados.





"Os comentários do atual treinador [Jorge Jesus] foram muito infelizes, porque um treinador não pode tecer esse tipo de comentários em público. Tenho a certeza de que ele também não gostaria que alguém dissesse em público que ele é um treinador mediano, que praticamente nunca ganhou nada, um treinador que já tem uma certa idade e nunca foi ícone em lado nenhum", atirou Dantas."Uma coisa é ganhar os títulos que ele ganhou no Flamengo, que era praticamente uma seleção. Outra coisa é assumir um Corinthians, um São Paulo, um Santos, um Grémio, um Internacional e ganhar alguma coisa", prosseguiu.Recorde-se que, na última temporada, Pedrinho disputou 31 jogos pelos encarnados, mas só em 11 foi titular, sendo que foi lançado nos últimos cinco minutos do jogo por seis ocasiões. O empresário do jogador, que se mudou para o Shakhtar Donetsk , 'atira' a responsabilidade para Jorge Jesus.