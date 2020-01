Empresário de Rafa abre porta de saída ao jogador em maio para Inglaterra ou Espanha

O empresário de Rafa, António Araújo, assumiu esta quinta-feira que o jogador está focado no imediato no Benfica mas que tem o sonho de jogar em Inglaterra ou Espanha e o seu objetivo pessoal poderá ser cumprido logo após o término da presente época.





"O Rafa está a caminho dos seus 27 anos. No nosso entender, é um jogador que está pronto para um nível superior. Escusado será preciso dizer que o topo passa por uma Premier League ou a Liga espanhola. Em relação a esse tema, se tudo correr dentro do que está pensado, eu direi que o Rafa vai cumprir o seu sonho. Acho que o segredo é sempre a melhor forma [de gerir] todas estas situações. O foco principal é aquele que referi: o Benfica juntamente com o Rafa ou o Rafa juntamente com o Benfica, possam atingir os objectivos a que se propuseram", começou por reiterar o agente, em declarações à Antena 1, concretizando a ideia com o pensamento no Euro'2020."Aí sim, lá para maio, às portas de mais um Europeu, é legítimo ter ambição de lá estar e vai estar se Deus quiser, assim a vida vai. Vamos vivendo um momento de cada vez para todos serem felizes", atirou Araújo, vincando que Rafa "tem aspirações e são legítimas, mal era se assim não fosse".Sobre o regresso após lesão contraída a 23 de outubro, o empresário deixou claro que todos se devem congratular sobre a mesma. "A recuperação foi muito boa. Todos estão de parabéns. A comissão medica, técnica e os jogadores estão de parabéns porque os resultados da recuperação são aqueles que estão à vista de todos. Ele esteve sempre tranquilo porque sabia que era preciso ter paciencia, disponibilidade para fazer com rigor o que lhe era solicitado para conseguir voltar nos níveis a que voltou. Já deu para conhecer o Rafa ao longo deste tempo todo, ele nunca chama a si o protagonismo da coisa. Ele chama primeiro o protagonismo para todos porque o futebol é isso mesmo. Como é óbvio, ficou muito feliz e a prova era o semblante dele e a forma tão feliz que ele estava, alguém realizado", constatou.