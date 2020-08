Empresário de Vertonghen destaca papel de Mourinho: «Foi muito positivo a falar do Benfica»

Foi de forma bastante elogiosa e positiva que este sábado, em declarações ao portal 'Sporza', o empresário Tom de Mul falou de todo o processo que acabou com a transferência de Jan Vertonghen para o Benfica. De acordo com o agente do belga, os encarnados estavam longe de ser a primeira opção do defesa numa primeira fase, mas a pouco e pouco foi começando a ficar convencido. Até que se decidiu mesmo em rumar à Luz. Aí, nessa decisão final, para lá dos vários fatores como a vida em Lisboa e também a possibilidade de lutar por títulos, houve a destacar o papel de Axel Witsel, conforme o próprio confirmou, mas também de José Mourinho.





"Correu tudo de forma tranquila. O contacto com o Tiago Pinto e Rui Costa deu-se há algumas semanas. Fizeram um bom trabalho a convencê-lo, porque havia vários clubes interessados. O Benfica tornou o Jan numa prioridade, ofereceram-lhe estabilidade e continuidade, especialmente com este contrato de três anos. Isso é crucial para o Jan nesta fase da carreira", começou por explicar Tom de Mul, em declarações ao portal 'Sporza'.O agente do belga assume que houve interesse forte e concreto de equipas italianas, mas que o Benfica soube jogar as suas cartas. "Houve contactos de equipas italianas, como a Roma, Inter e Nápoles. Estes últimos a certo ponto foram bastante concretos, mas para o Jan os três anos de contrato foram bastante importantes, tal como o facto de lutar por troféus e jogar na Liga dos Campeões e Liga Europa. Além disso, a vida para a sua família em Lisboa também será muito boa".Por outro lado, De Mul admite que as águias inicialmente não entravam na cabeça do ex-Tottenham como opção. "Não escondo que o Benfica não era a primeira opção do Jan, mas a pouco e pouco ele começou a pensar cada vez mais nesta possibilidade. No final, tudo deu certo e as peças do puzzle juntaram-se. O Jan sentiu-se muito respeitado, apreciado e que confiavam nele. Pode jogar muito bem no Benfica durante os três anos e, ao mesmo tempo, continuar a jogar pela seleção. Porque também tem muita ambição lá".O empresário do defesa belga aproveitou ainda para deixar claro que Vertonghen não deixa o Tottenham desagradado. Antes pelo contrário. Ainda assim, a mudança para a Luz irá dar-lhe algo que não tinha nos spurs: a luta habitual por títulos e pelo sucesso na Europa. "O Jan não tem qualquer sentimento de vingança. Jogou no Tottenham durante muito tempo e só tem coisas boas a falar. O foco dele está totalmente no Benfica e isso também é positivo, porque com a ambição desportiva que tem agora pode mesmo lutar por títulos de novo, tal como sucedia no Ajax. No Tottenham, mesmo sendo um clube enorme, não o fazia tão regularmente. Ganhar troféus e alcançar algo na Europa é o objetivo do Jan", frisou.A finalizar, Tom de Mul falou do papel de Witsel e revelou que também José Mourinho foi decisivo na decisão do seu jogador. "O Axel Witsel não tinha qualquer interesse em convencê-lo a assinar pelo Benfica. Falou apenas de coração sobre o clube e foi muito positivo no que disse. E isso também influenciou a decisão. O José também, pois foi muito positivo a falar-lhe do Benfica".