Empresário diz que Benfica tentou contratação de pérola do futebol búlgaro

Visto como uma das maiores promessas do futebol búlgaro, Nikola Iliev vai em breve trocar o Botev Plovdiv pelo Inter Milão, mas segundo o seu empresário o destino poderia tê-lo trazido para Portugal. É que, de acordo com as declarações de Kaloyan Ivanov ao portal 'fcinter1908', o Benfica foi uma das equipas que terá tentado a sua contratação, tal como outros tubarões do futebol europeu.





"Ajax, Benfica, Paris SG, Manchester United e também a Juventus estavam interessados no Nikola. Mas está tudo fechado para se transferir para o Inter Milão. Foi uma escolha difícil, considerando as outras opções, mas o plano do clube italiano foi o melhor. Acredito imenso nesta proposta. O Nikola está feliz, motivado e com vontade de demonstrar as suas qualidades", explicou Ivanov, que em seguida aproveitou para apresentar o seu jogador aos adeptos."É um futebolista fantástico. Forte fisicamente e com muita qualidade técnica. Pode jogar em diversas funções, tanto como médio ofensivo como extremo. Posso compará-lo ao Ronaldo Nazário e ao Cristiano Ronaldo", finalizou.