Empresário do futuro benfiquista Pedrinho envolto em polémica: «Um ser tão baixo...»

O agente de Pedrinho, futuro jogador do Benfica, foi alvo de duras críticas depois de nas redes sociais ter deixado ameaças a um jornalista - que não identificou. No entanto, Will Dantas deu a entender que seria André Rizek, apresentador do Sportv, que não se deixou ficar.





"Quero desejar um ótimo jogo ao Pedrinho, um garoto com bom sangue. E lamentar que o empresário dele use as redes sociais de uma forma tão baixa para atacar comentadores, inclusive aqui do Grupo Globo, e fazer ameaças criminais e físicas. É lamentável que um garoto tão promissor tenha sua carreira gerida por um ser tão baixo, capaz de ameaçar comentadores e jornalistas de agressão ou, nas palavras dele, de dano físico. Tomara que a carreira do Pedrinho siga, apesar do baixo nível de quem a comanda", atirou Rizek.Instantes antes, Dantas havia chamado de "cobarde" um jornalista, dizendo mesmo que "a sua vontade era encontrá-lo cara a cara e esfregar a sua face no asfalto". "Aguarda-me, faladorzinho de mer...", rematou o agente de Pedrinho, presumivelmente em resposta à análise de Rizek ao rendimento de Pedrinho. Recorde-se que o jornalista da Sportv afirmara que Pedrinho "não vai ser aquele craque que muita gente imaginou".