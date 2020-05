Empresário e a ausência de Embaló: «Deixa qualquer pessoa atenta incrédula»

A ausência de Umaro Embaló dos grupo de jogadores chamados para treinar no Seixal, de prevenção para a equipa principal, deixou o agente e o próprio extremo supreendidos. Catió Baldé equaciona mesmo pedir uma reunião aos Benfica para perceber o futuro do jogador.





"É evidente que tanto eu, como o Umaro Embaló, ficamos surpresos. São oito jovens escolhidos e não constar o nome dele deixa qualquer pessoa atenta que acompanha a formação do Benfica incrédula", afirma, a, o empresário, que "apesar da tristeza", admite "compreender a escolha"."O Umaro Embaló vinha de uma paragem de 2 meses e quando foi dado apto e na semana que ia entrar na equipa B, aconteceu com a suspensão dos campeonatos por causa da Covid-19. Por isso, acredito muito seriamente que o critério da selecção foi honesta e transparente", sublinha Baldé.Como o nosso jornal deu conta, foram chamado para treinar no Seixal, à parte do plantel, Leo Kokubo (guarda-redes), João Ferreira (lateral-direito), Morato (defesa-cenral), Rafael Brito, Paulo Bernardo e Tiago Dantas (médios), Tiago Araújo (extremo) e Gonçalo Ramos (avançado). Kokubo começou a treinar segunda-feira, os restantes sete apresentar-se-ão dia 18.Embora acreditando que os encarnados têm "a mesma confiança" no jogador, de 19 anos e que esteve quase a ser transferido para o RB Leipzig, em janeiro de 2018, Baldé refere: "Espero ter uma conversa séria e honesta com Benfica sobre o Umaro Embaló para próxima época. Todos os cenários estão abertas. O que queremos é confiança. O Benfica é o gestor e em conjunto vamos ver o que é melhor para o atleta.""Acredito que a próxima época vai ser determinante. Está recuperado fisicamente e ganhou uma estrutura corporal para competir ao mais alto nível. Tem sonho de chegar a primeira equipa, embora tenha consciência de que é um processo difícil. Acredita que, com trabalho, foco só no futebol e sem distracção com coisas futeis, pode chegar lá", refere o agente.Com contrato até 2024 (renovou em agosto do ano passado), Embaló fez esta temporada 14 jogos, marcandoquatro jogos. Ainhou pela equipa B na 2.ª Liga, pelos juniores na Youth League e pelos sub-23 na Premier League International Cup."Claro que o Umaro Embaló continua com o seu prestígio na Europa. Aquele miúdo com 16 e 17 anos que maravilhou a Europa. As lesões complicaram e atrasaram a evolução dele, mas acreditamos todos no potencial dele. Também ele tem de acreditar que, para ser jogador de top, é só com muito sacrifício e foco a 100 por cento", concluiu o agente.