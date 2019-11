Empresário garante: Samaris rejeita saída do Benfica em janeiro ou no verão

Samaris está entre os seis jogadores excedentários que o Benfica quer abrir mão na reabertura de mercado mas o empresário do jogador grego garante que ele rejeita a saída tanto em janeiro como no verão."Samaris não vai deixar o Benfica nem em janeiro nem no verão. Ninguém do clube nos disse que não contava com ele. Renovaram o contrato por mais quatro anos no último mês de maio, e a sua vontade é respeitá-lo. A cada seis meses, ouvimos este tipo de especulação. A resposta é sempre a mesma: ele está concentrado apenas em trabalhar no máximo para ajudar o Benfica a conquistar todos os troféus", disse a Yiannis Emmanouilidis a Record.Samaris, contratado ao Olympiacos em 2014, renovou a 14 de maio de 2019. 1,3 milhões de euros é o valor que o médio recebe por época ao serviço do Benfica.O Benfica pretende cortar nos salários dos jogadores que não têm sido opção ou têm sido pouco utilizados para atacar o mercado de transferências.