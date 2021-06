Empresário garante: Nuno Tavares fica no Benfica

O Nápoles está interessado em Nuno Tavares e o tema já vem fazendo correr tinta há largas semanas, mas o lateral-esquerdo ficará na Luz. “Conhecemos o Nuno desde os 7 anos, porque o meu irmão [José Gamito], que é o seu agente, foi também o seu primeiro treinador. A sua melhor qualidade é o físico, tem de crescer a nível técnico e tático, mas estreou-se como extremo-esquerdo. O Nuno adora o Benfica e o seu futuro é ali”, atira Paulo Gamito, ao portal CalcioNapoli24.

De resto, o também agente remete a saída para o valor da cláusula de rescisão do jovem. “Um jogador fala com outro clube quando há acordo entre clubes, o que não é o caso. A Serie A é um campeonato com notoriedade mundial. O preço do Nuno? A cláusula de rescisão são 88 M€”, remata.