À atenção do Benfica: empresário garante que "Bruno Henrique não é inegociável"

O empresário de Bruno Henrique, alvo do Benfica para 2020/21, abriu a porta à transferência do avançado brasileiro para a Luz, ainda que tenha garantido que desconhece que haja algo oficial a esse nível.





"O jogador tem contrato em vigor. Agora, o jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem de se manifestar e até agora isso não aconteceu", explicou Denis Ricardo à RTP, reiterando que "o Benfica é um clube bom para qualquer jogador". "É um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito. É um clube que dispensa comentários", vincou o agente do dianteiro do Flamengo, de 29 anos.Bruno Henrique é um dos alvos de Jorge Jesus para a próxima temporada, um avançado que o técnico português bem conhece e que tem vínculo válido com o emblema do Rio de Janeiro até dezembro de 2023.