Empresário garante que o Newcastle está interessado em Rafa

António Araújo, empresário de Rafa, garantiu esta segunda-feira que os ingleses do Newcastle estão interessado em contar com os serviços do internacional português."É um dos interessados, é um dos interessados. O que tiver de acontecer vai acontecer. Agora, o foco principal é ser campeão", reiterou em declarações à Rádio Renascença. O agente do futebolista que no sábado fez dois golos ao Portimonense abordou a renovação que, tal como Record já adiantou , vai avançar depois de este ter assinado até 2021."A SAD do Benfica sabe o que é que o Rafa pretende e como sabe o que o Rafa pretende estamos a aguardar, tranquilos. Creio que vai acontecer [a renovação], porque há vontade do clube e também há vontade do Rafa. O jogador está bem no Benfica, agora quer ver a sua situação salarial ir ao encontro do que ele realmente representa para o Benfica", acrescentou Araújo.