Empresário lembra como mudou a carreira de Lindelöf e 'ajudou' o Benfica a lucrar

Em entrevista ao jornal sueco 'Aftonbladet', o empresário Hasan Cetinkaya revelou que Victor Lindelöf esteve a um pequeno passo de deixar o Benfica para regressar à Suécia para reforçar o Malmö quando ainda atuava nas camadas jovens das águias. Uma revelação surpreendente, que detalha um episódio que poderia ter representado um rumo totalmente diferente da história o atual defesa central do Manchester United, tanto para o jogador como para o próprio Benfica, que caso tivesse visto o sueco sair não teria recebido os 35 milhões de euros que garantiu em 2017/18."O dia em que assinou o novo contrato com o Manchester United foi um dos melhores momentos que já vivi. Estou com ele desde os tempos em que atuava nas camadas jovens do Benfica e lembro-me perfeitamente que o conheci num pequeno restaurante lisboeta, onde estava na companhia da Maja [a sua esposa]. Numa altura em que ele era um miúdo com um salário modesto que mal conseguia gerir, enquanto a Maja era uma jovem que tinha acabado de deixar o seu emprego e todos os seus amigos por causa do amor. Eram dois jovens com grandes sonhos, mas com a mesma incerteza quanto ao futuro", começou por revelar Cetinkaya, em declarações citadas pelo portal 'Yahoo Sports'."O Victor queria ser um jogador de topo mundial, mas trabalhava com um empresário que queria levá-lo de volta ao campeonato sueco. Já havia até um acordo entre o Malmö e o Benfica, onde apenas faltava a assinatura do jogador. Nesse momento, voei de Istambul para Lisboa e disse-lhe simplesmente que iria recusar aquele acordo e iria deixar o seu empresário", lembrou o empresário, que desde então gere (com aparente sucesso) a carreira do defesa.Tudo começou numa promessa feita nessa mesma altura. "Garanti-lhe que iria jogar num clube de topo mundial e tudo acabou por correr como planeado. É uma jornada verdadeiramente indescritível. Agora o futuro dele, assim como o da sua família, já está garantido. Neste momento a sua mãe pode encostar-se e ver que tornou tudo isto possível quando tomou conta de quatro crianças enquanto mãe solteira", finalizou.