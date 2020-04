Empresário revela propostas de Itália e Espanha por Yony González

O empresário Gianluca De Franco, que gere a carreira de vários jogadores sul-americanos, revelou este sábado, em declarações à imprensa italiana, que o Benfica teve em mãos várias propostas por Yony González, uma delas do SPAL, da Serie A italiana, mas também de equipas espanholas e turcas. Ainda assim, apesar da possibilidade de ficar na Europa, o colombiano, que havia chegado à Luz a custo zero vindo do Fluminense, acabou por voltar ao Brasil, onde se comprometeu com o Corinthians."O Yony González assinou em janeiro um contrato de quatro épocas e meia com o Benfica. Nesse mês recebeu bastantes propostas de Espanha e Turquia, mas também uma de Itália, onde o SPAL oferecia um empréstimo com opção de compra. Ainda assim, decidimos voltar ao Brasil, a um campeonato onde os jogadores são vistos em todo o Mundo e no qual tinha marcado 17 golos na época passada. O passe pertence ao Benfica e a operação que fizemos foi um empréstimo com opção de compra de 50%. Se o Benfica quiser poderá manter-se com a outra metade", explicou o empresário, em declarações ao portal 'tuttomercatoweb'.