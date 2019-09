Emprestados a render

Esta ronda competitiva foi fértil em golos dos emprestados pelo Benfica. Ferreyra, que já leva sete tentos, marcou na vitória do Espanyol sobre o Eibar; Lema festejou no empate do Newell’s no terreno do Rosario Central, enquanto Alfa Semedo deu ao Nottingham Forest a vitória sobre o Swansea. Keaton Parks marcou ao San José.