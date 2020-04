Empréstimo de Ferreyra ao Espanyol pode ser 'prolongado' automaticamante

O Espanyol tem nove jogadores cujo contrato termina em junho - Ferreyra, jogador emprestado pelo Benfica é um desses casos -, mas o clube chegou a acordo com os atletas para estes continuarem a representar os catalães até ao final da época, se esta se prolongar depois desse mês.





Esta é uma questão que tem levantado alguma controvérsia, pois a maior parte dos clubes tem jogadores cujos contratos terminam em junho, mas se tal como previsto, os vários campeonatos interrompidos pela pandemia do coronavírus foram retomados, estes deverão ser concluídos só depois de junho. Posto isto, a direção do Espanyol quis resolver o assunto e já acertou com os nove jogadores que estão nesta situação, que estes vêm o contrato 'prolongado' automaticamente, se a competição não terminar até ao fim desse mês.Todavia, se o campeonato for dado como terminado antes, os vínculos dos jogadores ao clube espanhol terminam automaticamente. Esta é uma hipótese que está também em cima da mesa e que, por isso, ficou já prevista no acordo entre clube e jogadores.Além de Ferreyra, também Diego López, Javi López, Naldo, Dídac Vilà, Iturraspe, Bernardo, Calleri, e Corchia, outro antigo jogador das águias, são os atletas referidos na negociação que o clube deu conta. "Todos os signatários com contratos que finalizam a 30 de junho de 2020 aceitaram a extensão dos mesmos, até ao fim da temporada 2019/20", pode ler-se num comunicado emitido pelo clube catalão.