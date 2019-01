Benfica critica «desaparecimento» do símbolo do clube na tribuna em Braga: «Falta de respeito»

As imagens da festa do Sporting



Fonte oficial do Benfica lamentou o que diz ser o desaparecimento do símbolo do clube na tribuna do Estádio Municipal de Braga, aquando da subida das equipas de FC Porto e Sporting para receberem as medalhas após a final da Allianz Cup."Lamentável que tenha desaparecido o símbolo do Benfica da tribuna presidencial. Uma falta de respeito da Liga face ao clube que, importa recordar, mais troféus da Taça da Liga tem", referiu fonte oficial das águias.