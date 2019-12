Alemães dizem que Benfica está em negociações por Julian Weigl

O Benfica terá arrancado negociações com o empresário de Julian Weigl, Samy Wagner, com vista à transferência do médio do Borussia Dortmund para a Luz já no próximo mercado de transferências, de acordo com o jornal alemão 'Bild'.





A publicação refere ainda o interesse do Hertha Berlim no médio-ofensivo de 24 anos, que não entra nas contas do técnico Lucien Favre.Weigl participou esta temporada em 18 jogos, ainda sem qualquer golo apontado.