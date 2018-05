Um estudo da consultora KPMG Football Benchmark para comparar o rendimento financeiro entre clubes, intitulado The European Champions Report, mostra que, em 2016/17, o Benfica foi, entre os campeões nacionais de 12 ligas europeias, a 7ª equipa que mais dinheiro amealhou, tendo garantido um encaixe de 128,2 milhões de euros. A liderança pertence ao Real Madrid, com 671,1 milhões de euros.

Uma das conclusões do estudo da passa pelo facto de muitos dos clubes integrados nesta lista – Monaco, Besiktas, Chelsea, Bayern Munique, Spartak Moscovo, Basileia, Feyenoord, Juventus, Celtic e Viitorul também foram analisados – terem alcançado elevados encaixes através da venda de jovens jogadores provenientes da formação. No caso do Benfica, a saída de Gonçalo Guedes para o PSG rendeu 30 milhões de euros.