'Encostado' pelo Benfica, Ronaldo Camará foi taxativo: «Não quero saber da renovação!»

”Não quero saber da renovação!” Ronaldo Camará foi taxativo num direto levado a cabo no Instagram. O médio formado no Seixal, de 18 anos, finda contrato em 2022 e foi ‘encostado’ pelo Benfica devido a dificuldades na renovação do vínculo. Mesmo tendo sido na Liga Europa, Camará tem várias propostas e resiste a prolongar a ligação aos encarnados.





Na mesma situação está Csoboth, que finda contrato em junho próximo e que pediu ao luso-guineense para assinar novo vínculo: “Renova se faz favor”, escreveu o húngaro.