«Enorme desejo de mudança»: Noronha Lopes apresenta programa eleitoral

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, disponibilizou esta segunda-feira o programa eleitoral. O documento com 52 páginas está disponível e pode ser consultado no site www.voamaisalto.com.





"Este programa nasce de um processo colaborativo que contou com o contributo de muitos benfiquistas no país e pelo mundo fora. Muitas ideias diferentes, uma coisa em comum: um enorme desejo de mudança", pode ler-se na página inicial do referido site.Entre outros pontos, o candidato precononiza a criação das figuras do diretor desportivo, diretor de prospeção e diretor de formação.