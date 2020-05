Entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV passa a ser em sinal fechado

A entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV, depois de amanhã, passa a ser em sinal fechado. Os encarnados tinham anunciado que seria em sinal aberto, mas mudaram os planos. Quem quiser acompanhar a entrevista terá de subscrever o canal televisivo do clube da Luz.





Com a demissão de Nazaré, a menos de uma semana do regresso da Liga, não faltarão temas para o presidente do clube da Luz, de 70 anos, comentar.