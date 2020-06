Época deve ter terminado para Grimaldo

A temporada de Alex Grimaldo deve ter chegado ao final. O lateral esquerdo espanhol lesionou-se com gravidade no duelo com o Portimonense, contraíndo um problema no ligamento lateral interno do joelho esquerdo que muito provavelmente o deixará fora de ação para o que resta disputar em 2019/20, segundo apurou Record.





Já quanto a Jardel, a contas com uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda, deverá enfrentar uma paragem entre três a quatro semanas. Quer isto dizer que muito provavelmente o defesa central brasileiro apenas estará disponível para disputar os últimos três jogos do campeonato, diante de V. Guimarães, Aves e Sporting.