Equipa B do Benfica inicia trabalhos com a 'prata da casa'

A equipa B do Benfica regressou hoje ao trabalho, no mesmo dia do plantel principal, com 22 jogadores da formação em exames e testes médicos, a anteceder a época às ordens do treinador Renato Paiva.

O grupo é formado por Fábio Duarte, Dylan Silva, Diogo Garrido, Luís Pinheiro, Tomás Domingos, Vitalii Lystcov, David Zec, Vilius Armalas, Ricardo Araújo "Jorginho", Godfried Frimpong, Sandro Cruz, Diogo Mendes, Diogo Pinto, Rodrigo Conceição, Kevin Csoboth, Tiago Araújo, Vinícius Ferreira, Tiago Gouveia, Luís Lopes, Pedro Henrique, Daniel dos Anjos e Vasco Paciência.

Todos os jogadores já representavam o Benfica, mas o plantel ainda está em fase de definição, devido "ao cenário de intercâmbio entre os juniores e os sub-23", como explica o clube na sua página oficial.

Os defesas Pedro Álvaro e Nuno Tavares, e os médios David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Santos, que na última época também transitaram entre equipa B, sub-23 e juniores, iniciaram esta pré-temporada no plantel principal.

Outros ausentes, mas em representação de Portugal para o Europeu de sub-19, são Celton Biai, Gonçalo Loureiro, Tomás Tavares, Umaro Embaló, Diogo Capitão, Gonçalo Ramos e Pedro Ganchas, que irão apresentar-se mais tarde.

O avançado Tiago Gouveia, de 18 anos, é um dos estreantes nos 'B', depois de na última época ter jogado apenas nos juniores e nos sub-23, e admite que será um nível diferente, mas para o qual diz-se preparado.

"É sempre uma vantagem conhecer o treinador e os métodos de treino, é melhor para mim porque assim já sei mais ou menos como vai ser o trabalho. A equipa B é sempre um nível diferente de juniores e juvenis, mas estou preparado para isso", disse o jogador, em declarações à BTV.

O treinador Renato Paiva tinha iniciado a última temporada nos juniores, mas acabou por sair para a equipa B, com a ida em janeiro de Bruno Lage para a equipa principal, em substituição de Rui Vitória.

Depois dos exames médicos e testes físicos, a equipa B do Benfica -- que na última época foi quarta classificada na II Liga - fará o primeiro treino na quarta-feira, numa pré-época com alguns jogos particulares agendados.

Em 11 de julho, a equipa defronta o Birmingham City, seguindo-se em 18 o Sunderland, em 24 o Vitória de Setúbal, e em 02 de agosto o Panetolikos, na apresentação da equipa grega aos seus adeptos. A II Liga arranca em 11 de agosto.