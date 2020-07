Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Equipa B do Benfica regressa ao trabalho no Seixal Equipa técnica liderada por Renato Paiva deu ontem início aos trabalhos da próxima época, com 19 jogadores





• Foto: SL Benfica