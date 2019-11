Equipa chega hoje a Lisboa

A equipa do Benfica só hoje aterra em Lisboa. A comitiva dos encarnados deixa Leipzig ao início da tarde e chega à capital portuguesa por volta das 17h20. Esta é uma prática que por norma acontece sempre que os encarnados se deslocam ao estrangeiro. Assim, o grupo de trabalho orientado por Bruno Lage ainda se treina na cidade do Leste da Alemanha, começando amanhã a preparação do encontro com o Marítimo, sábado, no Estádio da Luz, para o campeonato. Hoje, os jogadores que foram utilizados diante do RB Leipzig fazem apenas recuperação. Já os restantes vão trabalhar normalmente.