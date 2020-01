Equipa de sub-23 do Manchester United defronta o Benfica em fevereiro

O Manchester United anunciou, esta terça-feira, que irá viajar para Portugal no início do próximo mês, tendo em conta um estágio no Caixa Futebol Campus, onde a equipa sub-23 dos red devils irá realizar um encontro de preparação com o Benfica.





Em declarações aos meios de comunicação oficiais do Manchester United, Neil Wood, treinador da equipa sub-23, informou que a equipa irá realizar uma viagem a Portugal tendo em vista uma forma da equipa "recarregar baterias" e continuar algum do trabalho desempenhado "durante a pré-temporada"."Vamos a Portugal no início de Fevereiro para realizarmos treinos num ambiente mais quente. É uma oportunidade para recarregarmos baterias e olhar para algum do trabalho que desenvolvemos durante a pré-temporada e prolongá-lo, de certa forma, até maio. Vamos só voltar a focar-nos com a possibilidade de alguns dos nossos jogadores mais jovens poderem mostrar que podemos contar com eles."É algo que nunca fizemos a este nível. No último ano viajamos até à Escócia mas desta vez sinto que é o mais indicado para toda a equipa. Vamos fazer isto de forma adequada, não serão só umas férias nem um período de relaxamento. É o facto de treinarmos bem e de também realizarmos um encontro com o Benfica."