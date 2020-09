Equipa do Benfica direta da Grécia para o Porto

O Benfica joga com o PAOK, na próxima 3ª feira, e regressa no dia seguinte mas em direção... ao Porto. É que o jogo com o Famalicão, para a primeira jornada da Liga, disputa-se apenas dois dias depois (sexta). Se as águias passarem os gregos, virão a Lisboa só um dia, no pós-Famalicão, pois a 1ª mão do playoff, com o Krasnodar, é a 22.