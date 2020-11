Equipa feminina do Benfica cruzou-se com Renato Sanches antes da partida para Bélgica

A equipa principal do Benfica partiu esta terça-feira para a Bélgica, onde na quarta-feira mede forças com o Anderlecht em duelo da 2.ª eliminatória da Liga dos Campeões de futebol feminino.





Em pleno aeroporto de Lisboa, antes do embarque, a comitiva encarnada cruzou-se com... Renato Sanches, médio formado no clube da Luz e que viajou esta terça-feira rumo a França para se juntar ao restante plantel do Lille. Recorde-se que Renato Sanches foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional devido a uma lesão muscular O encontro entre a comitiva do Benfica e o internacional português foi, de resto, registado na conta oficial do Twitter das águias com uma fotografia de grupo.