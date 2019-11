ERC condena Benfica por negar acreditação a jornalistas do JN

A ERC condenou o Benfica por negar a acreditação a jornalistas do ‘Jornal de Notícias’ para os jogos em casa com o Portimonense, a 30 de outubro, e Rio Ave, a 2 de novembro.





A entidade acusa os encarnados de violarem o artigo 9º e 10º do Estatuto do Jornalista. As águias vão agora prestar as suas alegações sobre o sucedido.