Eriksson surpreendido mas confiante em Jorge Jesus

Sven-Göran Eriksson mostrou-se surpreendido com o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O técnico sueco, de 72 anos, esperava que o amadorense continuasse no Flamengo. "Eu sei que ele fez um grande trabalho no Brasil. A minha grande surpresa tem a ver com o regresso dele ao Benfica e o porquê de não ter ficado no Brasil, onde poderia ficar mais alguns anos. Ainda assim, seguramente que vai realizar, uma vez mais, um grande trabalho no Benfica", reiterou Eriksson em declarações à televisão ESPN Brasil.

O treinador, que conquistou três campeonatos ao serviço do Benfica, além de uma Supertaça e duas Taças de Portugal, havia defendido a continuidade de Jesus à frente do Benfica em 2015, ainda antes de ser conhecido o término de contrato do português e a mudança para o rival Sporting. "O trabalho dele é ótimo, o melhor é continuar no Benfica, a não ser que possa ir para o Real Madrid", afirmou na altura.