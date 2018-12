"Erros" nos jogos do FC Porto levam Benfica a fazer exposição à Liga e à FPF

O Benfica vai enviar à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma exposição sobre um "conjunto de erros (...) exaustivos e evidentes" envolvendo as arbitragens dos jogos do FC Porto no campeonato."Esperamos um critério de isenção por parte de quem manda na FPF, na arbitragem e na Liga para que haja uma correta análise e perceção, porque quem sofre com isto são as competições e a verdade desportiva. O pior que pode acontecer é uma Liga que parece que tem já faixas encomendadas para o campeão. Isso era no passado, de triste memória, que todos pensávamos que tinha terminado. Não pode acontecer, isto tem de acabar", atirou Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, em declarações ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença.Em causa está, também, um penálti que terá ficado por assinalar a favor do Boavista, a castigar falta de Brahimi sobre Rochinha, no dérbi portuense deste domingo."Há erros que são incompreensíveis. O penálti que ficou por assinalar no Bessa é um daqueles erros que não se percebe como acontecem. Que o árbitro pudesse não ter visto na altura, dentro do campo, ainda pomos essa possibilidade, agora o VAR, com os diversos ângulos que teve oportunidade de visualizar, é impossível que não tenha visto aquilo que toda a gente viu."Afirmando que os castigos aplicados ao FC Porto "são muito reduzidos, praticamente simbólicos", o diretor de comunicação do Benfica voltou a atacar os dragões, lembrando ainda a invasão do centro de treinos de árbitros, na Maia, por parte de alguns membros dos Super Dragões."Isto leva a que aconteça todo um ambiente de permanente coação, intimidação e ameaças – que, é bom lembrar, surgiram naquela célebre invasão do Centro de Treinos da Maia – sobre os agentes desportivos. Isso está a ter efeitos. Vamos esperar e analisar. Cabe às entidades competentes tomarem as decisões adequadas tendo em conta aquilo que se passou. Exigimos regras iguais para todos.""Ainda estamos a atingir o primeiro terço do campeonato e o que verificamos é que em diversos jogos o FC Porto tem sido claramente beneficiado. Vamos ser objetivos: foi beneficiado ontem [domingo] – e todos, por unanimidade, viram de forma clara que houve um penálti, que não foi assinalado, a favor do Boavista; foi igualmente beneficiado na deslocação ao Jamor, contra o Belenenses, em Setúbal e em casa, frente ao Feirense. Há um conjunto de situações em que sistematicamente se verifica uma dualidade de critérios das equipas de arbitragem a favor de um clube, isto é, do FC Porto", finalizou o dirigente.