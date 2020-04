Escocês esteve no Seixal "com treinadores de topo" e sente-se mudado

Jack Smith esteve no Seixal em abril 2017, durante quatro semanas, ao abrigo de uma formação levada a cabo pelo Benfica e proporcionada a quem deseja fazer evoluir o seu futebol. Este avançado escocês, agora com 20 anos, inseriu-se no 'Benfica Elite International Development Squad’ e deu conta das benesses que retirou da experiência.





"Treinar na academia do Benfica ajudou-me definitivamente a progredir o meu futebol. Fizemos sessões duplas todos os dias com treinadores de topo e sinto que a minha técnica individual evoluiu à medida que ia continuando os treinos. Também penso que o meu conhecimento sobre o jogo progrediu face à análise que fazíamos aos nossos jogos. Só de ver a primeira equipa do Benfica a treinar ajudou também muito", vincou o jovem jogador do Raith Rovers (3º escalão do futebol escocês) às redes sociais do clube.