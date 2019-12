Espanhóis abrem a porta ao regresso de Raul de Tomas

Raul de Tomas não tem sido opção para Bruno Lage, tendo até ficado de fora das últimas convocatórias do Benfica. Por isso, parte da imprensa em Espanha fala no "pior momento" da carreira do jogador formado no Real Madrid.





O ‘El Confidencial’ diz mesmo que o avançado pensa em regressar ao país natal, de onde saiu para ganhar protagonismo de águia ao peito, sendo que a solução poderia estar num empréstimo a uma equipa de La Liga. Recorde-se que RDT é a 2.ª contratação mais cara da história das águias: 20 M€.