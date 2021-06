Espanhóis apontam Grimaldo ao Barcelona

Alejandro Grimaldo sente-se "importante" no Benfica mas poderá deixar a Luz já este verão e regressar ao Barcelona.





Segundo o jornal 'As', o jogador de 25 anos "agrada muito a Ronald Koeman e à sua equipa técnica" e surge no topo das preferências para reforçar o lado esquerdo da defesa e discutir a titularidade com Jordi Alba, face à saída de Júnior Firpo.De acordo com a publicação, a hipótese agradaria ao próprio jogador, que poderia assim voltar à casa onde fez toda a sua formação e de onde saiu, em dezembro de 2015, para rumar ao Benfica. O Atlético Madrid, comonoticiou, também demonstrou interesse na contratação de Grimaldo e os contactos com as águias começaram em janeiro. Mas o 'As' escreve que a prioridade do lateral passará sempre por um regresso ao Barça.Refira-se que Grimaldo tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e está avaliado em 22 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'.