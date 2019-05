Espanhóis apontam jovem promessa do Real Madrid ao Benfica

O site espanhol 'Don Balón' adianta esta quinta-feira que o Benfica é uma das dez equipas que nas últimas semanas terão expressado o seu interesse na contratação do médio Brahim Díaz. Contratado a meio desta temporada ao Manchester City, por cerca de 15 milhões de euros, este jovem de 19 anos é visto em Madrid como uma aposta para o futuro, mas a falta de oportunidades no presente tem impedido a sua evolução.Assim, de acordo com a mesma publicação, a ideia dos merengues e de Zinedine Zidane passa pela cedência por uma temporada, uma opção vista como interessante por parte de uma dezena de clubes, numa lista na qual entram Getafe, Sevilha, Betis, Leganés, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Napoles e Borussia Dortmund, para lá do Benfica.Internacional Sub-21 por Espanha, Brahim Díaz tem até ao momento nove duelos disputados com a camisola do Real Madrid, ainda que nessas partidas tenha somado apenas 268 minutos.