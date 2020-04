Espanhóis apontam Pedraza ao Benfica

O Benfica está de olho em Alfonso Pedraza, de acordo com o jornal espanhol 'Marca'. De acordo com a publicação, o defesa-esquerdo do Betis é o eleito para render Grimaldo, que estará de saída para o Tottenham, de José Mourinho.





O jornal dá conta que o clube da Luz já segue o lateral há algum tempo, nomedamente, quando representava o Villarreal e marcou ao Sporting, em jogo a contar para a Liga Europa.Refira-se que Pedraza encontra-se no Betis cedido por empréstimo, com uma cláusula de opção de compra de 10 milhões de euros, sendo que este tem só mais um ano de contrato com o Villarreal, pelo que os espanhóis consideram que pode ser uma boa oportunidade para o lateral mudar de clube.